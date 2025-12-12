Войната в Украйна:

Иран арестува нобелистката за мир Наргес Мохамади

12 декември 2025, 16:26 часа 462 прочитания 0 коментара
Иранските сили за сигурност “насилствено“ арестуваха носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади по време на помен за адвокат, починал по-рано този месец, съобщиха нейните поддръжници.

Мохамади, на която беше предоставено временно освобождаване от затвора през декември 2024 г., беше задържана заедно с няколко други активисти по време на церемонията в памет на адвоката Хосров Аликорди, който беше намерен мъртъв в офиса си миналата седмица, съобщи фондацията й в X.

Също в X съпругът на Мохамади, който живее в Париж, Таги Рахмани, съобщи, че тя е била арестувана по време на церемонията в източния град Машхад заедно с друга известна активистка, Сепиде Гхолиан, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Припомняме, че през юли тази година Нобеловият комитет съобщи, че Мохамади е получила смъртни заплахи от Техеран.

Мохамади многократно е била съдена и хвърляна в затвора заради активната си кампания срещу широко разпространеното прилагане на смъртно наказание в Иран и задължителното облекло за жените.

Тя получи Нобелова награда главно за борбата си срещу потисничеството на жените в Иран.

Спасиана Кирилова
