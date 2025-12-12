Иран арестува нобелистката за мир Наргес Мохамади

Иранските сили за сигурност “насилствено“ арестуваха носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади по време на помен за адвокат, починал по-рано този месец, съобщиха нейните поддръжници.

Мохамади, на която беше предоставено временно освобождаване от затвора през декември 2024 г., беше задържана заедно с няколко други активисти по време на церемонията в памет на адвоката Хосров Аликорди, който беше намерен мъртъв в офиса си миналата седмица, съобщи фондацията й в X.

Също в X съпругът на Мохамади, който живее в Париж, Таги Рахмани, съобщи, че тя е била арестувана по време на церемонията в източния град Машхад заедно с друга известна активистка, Сепиде Гхолиан, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Припомняме, че през юли тази година Нобеловият комитет съобщи, че Мохамади е получила смъртни заплахи от Техеран.

Мохамади многократно е била съдена и хвърляна в затвора заради активната си кампания срещу широко разпространеното прилагане на смъртно наказание в Иран и задължителното облекло за жените.

Тя получи Нобелова награда главно за борбата си срещу потисничеството на жените в Иран.

