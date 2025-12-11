Противоотрова на мини: Турция демонстрира ново чудо във военната техника (ВИДЕО)

Турската армия представи система, която може да промени как се води война в съвремието - разминиращата турска система MKE Alpay може да разчисти безопасни коридори през минни полета само за минути, в райони, където дори танкове преди това бяха принудени да спрат.

Още: Руският бич в Украйна, който заплашва все повече животи: Мините

Превозното средство използва мощни линейни заряди, за да създаде проходи за пехотни и бронирани части без риск от задействане на мини - и, което е важно, е изцяло турски дизайн без вносни компоненти.

Анкара стабилно изгражда собствена отбранителна индустрия години наред, а Alpay сега се присъединява към системи като MEMATT, показвайки, че Турция се стреми да напредва в отбранителната и военната промишленост така, че да получава предимство на всяко бойно поле.

Още: Официален доклад: Нуждите на Украйна от разминиране са намалени с 5 млрд. долара