Кабинетът подаде оставка:

Противоотрова на мини: Турция демонстрира ново чудо във военната техника (ВИДЕО)

11 декември 2025, 16:00 часа 442 прочитания 0 коментара
Противоотрова на мини: Турция демонстрира ново чудо във военната техника (ВИДЕО)

Турската армия представи система, която може да промени как се води война в съвремието - разминиращата турска система MKE Alpay може да разчисти безопасни коридори през минни полета само за минути, в райони, където дори танкове преди това бяха принудени да спрат.

Още: Руският бич в Украйна, който заплашва все повече животи: Мините

Превозното средство използва мощни линейни заряди, за да създаде проходи за пехотни и бронирани части без риск от задействане на мини - и, което е важно, е изцяло турски дизайн без вносни компоненти.

Анкара стабилно изгражда собствена отбранителна индустрия години наред, а Alpay сега се присъединява към системи като MEMATT, показвайки, че Турция се стреми да напредва в отбранителната и военната промишленост така, че да получава предимство на всяко бойно поле.

Още: Официален доклад: Нуждите на Украйна от разминиране са намалени с 5 млрд. долара

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Турция мини разминиране турски военнопромишлен комплекс
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес