След като Тръмп "спря" войната Тайланд-Камбоджа: Над 100 убити и стотици ранени военни за 6 дни (СНИМКИ)

Тайланд съобщи, че четирима тайландски войници са били убити днес при нови сблъсъци на границата с Камбоджа. "Още четирима войници са загинали", заяви на пресконференция говорителят на министерството на отбраната Сурасант Конгсири, добавяйки, че жертвите в тайландската армия след подновяването на сраженията в понеделник вече наброяват 15. Тайландската армия съобщи, че освен убитите има и 270 ранени военнослужещи при граничните сблъсъци.
Отделно военните операции се подкрепят и от подразделения на полицейските сили, включително звена за специални операции, като се съобщава за 24 ранени полицейски служители.
Въведени са мерки за сигурност в тила, за да се защитят разселените цивилни и да се осигури безопасно преместване на ранените в болници. Властите също така наблюдават потенциални заплахи, включително инфилтратори и дронове, за да предотвратят саботажи и шпионаж. Продължава подготовката за подпомагане на тайландски граждани, блокирани в Камбоджа, в случай че граничните пунктове бъдат отворени отново, съобщават властите.
В същото време Вторият армейски регион на Тайланд публикува доклад за операциите по тайландско-камбоджанската граница, проведени от 7 до 11 декември. Според доклада в рамките на тези няколко дни от камбоджанска страна са били убити 102-ма войници, а шест танка Т-55, една РСЗО БМ-21, 64 дрона и една система за противодействие на дронове са били унищожени.
Всичко това се случва след като американският президент Доналд Тръмп обяви за голям успех на своята администрация постигането на примирие между двете страни още през октомври 2025 г. с негово лично дипломатическо посредничество, а вчера, 12 декември, обяви отново, че след като е разговарял с лидерите на двете държави те са се съгласили да подновят примирието.
