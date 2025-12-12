Инцидент във въздуха: Опит за отваряне на самолетна врата по време на полет

Пътник на полет от Бостън до Хонконг се е опитал да отвори вратата на самолета по време на движение. Това съобщиха от авиокомпанията "Катай Пасифик" (Cathay Pacific). Инцидентът е станал на 10 декември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Авиокомпанията заяви, че нито един от пътниците или членовете на екипажа не е пострадал и самолетът е кацнал безопасно. Инцидентът в момента се разследва от полицията на града.

Полицейското управление в Хонконг за момента не отговорило на искането за коментар.

"Нашият кабинен екипаж незабавно се е заел със ситуацията, проверил е вратата, за да се увери, че е добре затворена, и е докладвал инцидента пред съответните власти и полицията“, заявиха от авиокомпанията. и допълниха: "В "Катай" безопасността на нашите клиенти и екипаж е водеща при всяко решение, което вземаме".

Вестник "Саут Чайна Морнинг Пост" идентифицира пътника като 20-годишен мъж от континентален Китай.