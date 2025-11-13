Любопитно:

Трагедия край Сеул: Камион се вряза в пазар, има загинали (ВИДЕО)

13 ноември 2025, 10:13 часа 203 прочитания 0 коментара
Трагедия край Сеул: Камион се вряза в пазар, има загинали (ВИДЕО)

Две жени на около 70 години са загинали и 18 души са ранени, след като камион се е врязал в пазар в град Пучхон, близо до Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА. Служител на противопожарната станция в града казаха, че камионът е блъснал хора на пътя към пазара "Джеил". "Шофьорът твърди, че е било неволно ускорение, но е трудно да се провери въз основа на записите от камерите за видеонаблюдение", обясниха властите.

ОЩЕ: Пенсионер запали препълнен влак в метрото в Сеул в движение (ВИДЕО)

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.

Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
камион пазар Сеул
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес