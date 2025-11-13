Трагедия край Сеул: Камион се вряза в пазар, има загинали (ВИДЕО)

Две жени на около 70 години са загинали и 18 души са ранени, след като камион се е врязал в пазар в град Пучхон, близо до Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА. Служител на противопожарната станция в града казаха, че камионът е блъснал хора на пътя към пазара "Джеил". "Шофьорът твърди, че е било неволно ускорение, но е трудно да се провери въз основа на записите от камерите за видеонаблюдение", обясниха властите.

A truck crashed into a market in Bucheon, South Korea on Thursday, killing two people and injuring 18 others, officials said, according to Yonhap News Agency. The pickup plowed through Jeil Market in the city just southwest of Seoul at around 11 am local time, the report said,… pic.twitter.com/Y0Z2yl0xQi — Global Times (@globaltimesnews) November 13, 2025

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.

Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.