Трима окупатори убити: Нападнаха руски военен камион край Грозни (СНИМКИ)

Руски военен камион е нападнат в района на Грозни в Чечения, предаде чеченският опозиционен канал NIYSO.

Най-малко трима руски военнослужещи са били убити, се казва в съобщението.

Военният камион "Урал" с руски окупатори е бил в селището Чурт-тоги (село Петропавловская) на Грозненски окръг, Чечения, посочват от канала.

Нападателите са избягали, а кадировците са започнали да издирват партизани.

🔴 Pictures from the site of today's attack on the military Ural with Russian occupiers in the settlement of Churt-togi (Petropavlovskaya village) of the Grozny district, Chechnya https://t.co/N9sIVS2vFk pic.twitter.com/Ozuzz68sad