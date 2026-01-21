Тръмп е спрял боевете на Дамаск с кюрдите: Сложният пъзел в Сирия с "парче" от "Ислямска държава"

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа, изглежда, е решил временно да спре офанзивата на правителството срещу територията, контролирана от Сирийските демократични сили (СДС/SDF) в североизточната част на страната, след телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп на 19 януари. Точно тогава Ал-Шараа и командирът на СДС Мазлум Абди не успяха да финализират примирието, за което се бяха договорили ден по-рано. Твърди се, че провалът е настъпил заради искането на Абди да получи период от пет дни, в които да се консултира с други лидери на СДС относно желанията на президента. Сега обаче Тръмп се е намесил и има примирие в рамките на 4 дни.

Хаосът в Сирия от последните дни

Сирийските демократични сили са коалиция, съставена предимно от кюрдски бойци, която години наред водеше битки срещу "Ислямска държава" в Североизточна Сирия с подкрепата на САЩ. СДС трябваше да се интегрират в националните въоръжени сили на Сирия съгласно споразумение от миналата година, но това все още не се е случило. Напротив, двете страни водят битки една срещу друга, най-вече в кюрдските райони.

Анкара счита частите на Сирийските демократични сили за свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК), затова ги смята за терористи и неведнъж в последната година заплашваше с унищожаването им, ако не се интегрират в сирийската армия. След падането на режима на диктатора Башар Асад през декември 2024 г. започнаха сблъсъци между СДС и подкрепяната открито от турската държава Сирийска национална армия (СНА).

Конфликтът между кюрдите и сирийското правителство се изостри значително през последните дни. Властите в Дамаск, подкрепени от Турция, започнаха мащабна офанзива срещу СДС в Северна и Североизточна Сирия. Хаосът е толкова голям, че се заговори за възраждане на "Ислямска държава", защото бойци на ИДИЛ започнаха да бягат от затворите, намиращи се в районите на боеве, а сирийската армия и СДС се обвиняват взаимно за пускането на затворниците: Сирия пак гори, бойци на ИДИЛ бягат от затвора сред хаоса, а силите на САЩ са натясно (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Тръмп и Ал-Шараа обсъдиха "защитата на кюрдския народ", Сирия с голяма отстъпка пред кюрдсите бойци

Докато сирийските правителствени сили напредваха към останалите региони, контролирани от СДС, които са с голямо кюрдско население, Ал-Шараа и Тръмп обсъдиха „защитата на кюрдския народ“, гласи сирийският отчет за телефонния разговор.

По-късно Ал-Шараа направи голяма отстъпка към командира на СДС Мазлум Абди, като му даде четири дни да се консултира с лидерите на силите си и да си осигури съгласието им с условията на президента. Тези условия включват интегрирането на СДС в сирийската държава и предаването на североизточната провинция Хасака на правителството.

Това е голяма отстъпка, защото Ал-Шараа би могъл да продължи настъплението и да се опита да довърши усилията си за унищожаване на СДС, докато тя е дезорганизирана и военно уязвима. Четиридневната пауза дава на Абди възможност да подготви отбраната на СДС, ако не успее да постигне съгласие в рамките на структурата за приемане на споразумението. Ал-Шараа обеща, че сирийската армия няма да влезе в град Хасака, Камишли или кюрдските села „в случай на споразумение“.

Тръмп заяви по време на пресконференция на 20 януари, че неговата администрация „се опитва да защити кюрдите“ в Сирия, като допълнително намекна, че неговият призив е повлиял на Ал-Шараа да обяви кратко примирие, за да намали вредите за кюрдските общности. Сирийското министерство на отбраната обяви на същия ден пълно примирие във „всички сектори“, а СДС потвърдиха ангажимента си към споразумението.

Четиридневното примирие е важно за стоп на бягството на бойци от ИДИЛ

Четиридневното примирие, което забавя превземането на провинция Хасака от правителството, може да даде възможност на сирийските власти и СДС да организират по-подреден преход на контрола над затворите и лагерите на "Ислямска държава" (ИДИЛ), в които се държат поддръжници на ИДИЛ. Досега те са били обект на некоординирани и опасни предавания. Тези условия трябва да бъдат създадени бързо, защото в момента съществува много висок риск от бягства на членове на терористичната организация.

Снимка: Getty Images

Внезапната офанзива на правителството срещу СДС в Северна Сирия доведе до хаотично оттегляне на СДС, което попречи на организираното предаване на отговорностите им по отношение на сигурността, включително контрола върху затворите на ИДИЛ и лагерите за вътрешно разселени лица, в които се намират поддръжници на "Ислямска държава".

На 20 януари Министерството на отбраната на Сирия замени СДС в лагера за вътрешно разселени лица "Ал Хол" – най-големият в страната, в който се намират 10 000 сирийци и 6000 граждани на трети страни, много от които са поддръжници на ИДИЛ. Сирийското правителство обвини СДС, че са изоставили лагера без координация и са освободили жителите. От своя страна, СДС обвиниха сирийската армия, че е превзела лагера със сила. СДС също така твърдят, че на 20 януари правителствените сили са продължили да се сражават с тях в затвора "Ал Актан", който е център за задържане на ИДИЛ, намиращ се северно от град Ракка.

Кратката пауза в боевете край Хасака пък може да позволи на правителството да отдели повече ресурси за осигуряване на безопасното предаване на затворите и лагерите за вътрешно разселени лица, които досега не са били предадени. Боевете между правителството и СДС в затвора "Ал Шадади" доведоха до бягството на над 100 бойци на ИДИЛ в околността на 19 януари. Град Хасака, който правителството се е ангажирало да не напада в продължение на четири дни, е дом на задържани от ИДИЛ в център в квартал Гувайран. "Ислямска държава" вече е атакувала този обект през 2022 г., което е позволило на близо 100 бойци, а вероятно и на много повече, да избягат от него.

Сирийската армия ще довърши офанзивата, ако няма споразумение след примирието

Сирийската армия вероятно ще влезе в град Хасака, Камишли и други кюрдски градове и села, ако не бъде постигнато споразумение след изтичането на четиридневното примирие, и в момента определя условията за това. Сирийската армия вероятно ще използва четиридневната пауза, за да укрепи контрола и присъствието си в други райони на провинция Хасака. Тя е разположила войски на позиции, които бойци от племето Шамари са превзели в североизточната част на провинцията на 20 януари - като граничния пункт "Ярубия" с Ирак и "Тел Хамис".

Снимка: Getty Images

Иракските и сирийските медии съобщиха, че бойците са членове на силите „Санадид“, които са свързани със СДС и се състоят от около 4500 бойци от племето Шамар. Някои арабски контингенти на СДС са дезертирали от началото на правителствената офанзива. Завладяването на територия в тила на СДС от сирийската армия дава на правителството значителни тактически предимства, ако или когато боевете бъдат възобновени, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Някои крайни елементи в ръководството на СДС могат да окажат натиск върху Абди да отхвърли условията на Ал-Шараа за интеграцията на СДС, посочват още анализаторите.

Друга оценка е, че след като правителството предприе действия за бързо установяване на контрол над провинциите Дейр ез-Зор, Алепо и Ракка, това може да намали риска от племенни конфликти в тези райони.

