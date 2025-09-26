Войната в Украйна:

26 септември 2025, 01:47 часа 253 прочитания 0 коментара
Тръмп готов с нов план за разрешаване на кризата в Газа

Американският президент Доналд Тръмп ще представи нов план за разрешаване на конфликта в Газа на Общото събрание на ООН, съобщава The Financial Times. Според вестника, основният елемент на плана е идеята за разполагане на военен контингент, съставен от войници от арабски и мюсюлмански държави, за стабилизиране на ситуацията в Газа след края на конфликта.

Предвижда се Палестинската автономия да има частична роля в собственото си управление. За момента обаче не е ясно дали Израел е готов да приеме подобно решение. Освен това американското предложение включва разпоредба за незабавно освобождаване на всички заложници, държани от Хамас, предава БТА. 

Тръмп доволен от разговорите със страните в конфликта

Същевременно Тръмп заяви, че е имал полезни разговори по темата за ивицата Газа, включително с министър-председателя на Израел Бенямен Нетаняху, предаде Ройтерс. "Разговарях с всички лидери в Близкия изток, в това число и Нетаняху", заяви Тръмп. Той отбеляза, че "няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг", който в момента е окупирал.

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, припомня Ройтерс. По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ивицата Газа Газа война Израел информация 2025
