Ердоган е доволен след среща с Тръмп за Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че срещата за Газа с президента на САЩ Доналд Тръмп и регионалните лидери е била „много продуктивна и позитивна“ и изрази своето задоволство, предаде Анадолскатка агенция. „Току-що приключихме една много, много продуктивна и позитивна среща. Доволен съм – нека резултатът бъде полезен“, каза Ердоган пред репортери пред центъра „Тюркеви“ в Ню Йорк.

Двамата лидери се срещнаха на регионалната среща за Газа, проведена в рамките на 80-то Общо събрание на ООН в централата на ООН. На въпроса дали срещата на върха в Газа с Тръмп може да доведе до осезаема стъпка към мир и защита на невинните цивилни, Ердоган заяви, че скоро ще бъде публикувана съвместна декларация.

„Окончателната декларация вероятно ще бъде обявена скоро. С изявления на Тръмп и Тамим (катарския емир шейх Тамим бин Хамад ал Тани) резултатът от срещата тази вечер ще стане ясен“, добави той.

Кога ще е двустранната им среща?

Очаква се Ердоган и Тръмп да се срещнат в четвъртък, като ще имат възможност да обсъдят много важни въпроси.

Турция провежда консултации с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип относно регионалните развития, особено кризата в Газа, войната между Русия и Украйна и Сирия, предаде още Анадолската агенция.