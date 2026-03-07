Иран: Машината за наблюдение, от която никой не може да избяга

Благодарение на огромния апарат за сигурност и всесилните тайни служби, режимът в Техеран засега успява да се задържи на власт - въпреки масовите протести в страната и последвалите въздушни удари на САЩ и Израел. Изтекли документи и програмни кодове разкриват как силите за сигурност използват мощна софтуерна програма от Русия за лицево разпознаване срещу собствените си граждани. Подробности огласи германската обществена телевизия ZDF в популярното си публицистично предаване ZDF frontal.

Машина за наблюдение, от която никой не може да избяга

Данните и документите са били предоставени на Forbidden Stories, редакция с нестопанска цел, след което са били анализирани от германските ZDF frontal и "Шпигел", австрийския "Дер Щандарт" и френския "Монд" с подкрепата на мрежата от разобличители "The Signals Network“. Освен това чрез криптиран видеочат разследващият екип е успял да разговаря с вътрешен източник, чията самоличност не може да бъде разкрита от съображения за сигурност. Въпросният източник свидетелства, че режимът в Техеран е изградил машина за наблюдение, от която никой не може да избяга. Самият той е бил част от тази машина.

ZDF разполага с видео от метростанция в Техеран, което показва как лицата на пътниците биват сканирани и сравнявани с бази данни, например с паспортни снимки. Според разследващия екип въпросната метростанция се намира в непосредствена близост до Големия базар в центъра на Техеран, където преди няколко седмици започнаха последните протести.

Според източника всички органи на армията и на специалните служби имат достъп до този софтуер - от Министерството на разузнаването до милициите на Революционната гвардия. Изтеклата информация разкрива мащаба на наблюдението в държавата на аятоласите - в Иран дистопията на следенето и наблюдението отдавна е станала реалност, посочва ZDF.

Изследователката Азаде Акбари от Франкфуртския университет казва в тази връзка, че идентифицирането функционира само защото режимът разполага и с биометрична база данни с лицата на гражданите. Според данните, с които разполага ZDF, Иран е изградил нещо като национална интранет мрежа, в която се запаметява всеки клик, проследяват се мобилните телефони, разпознават се регистрационните номера на автомобилите, дронове снимат протестиращите от въздуха, а централните площади се наблюдават с камери. От няколко години държавата използва и софтуер за лицево разпознаване. Съответният договор, с който ZDF разполага, е от август 2019 година.

Технологията е от Русия

Технологията, която се използва в Иран, е смятана за изключително ефективна. Тя идва от Русия - от компания на име NtechLab. По време на пандемията компанията беше обявила, че може да идентифицира дори лица, скрити зад маски. В контекста на протестите това означава, че маскирането не върши работа, отбелязва в тази връзка германската медия.

Много хора в Иран знаят, че режимът ги наблюдава непрестанно - и се съпротивляват. На видеоклипове от последните протести се вижда как демонстранти унищожават камери за наблюдение. Както обяснява вътрешният източник, режимът вече не вижда смисъл да предприема незабавни мерки срещу протестиращите по улиците. "Използват камери, за да заснемат лицата им, а по-късно ги задържат един по един", свидетелства източникът. Именно затова той е решил да проговори. Никоя власт не бива да разполага с възможността за такова наблюдение, смята той.

Ако режимът остане на власт, животът на въпросния източник е в опасност. Защото в Ислямската република предателството се наказва със смърт.

