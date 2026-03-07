Колко струва апартамент в Япония? Бумът с цените на имотите е драматичен

Средната цена на новите апартаменти в Япония достигна рекордно високо ниво за девета поредна година през 2025 г., след като нарастващите разходи за строителство повишиха стойността на жилищата със 7,8 на сто спрямо предходната година до 65,56 млн. йени (421 000 долара), показват официални данни, цитирани от Киодо.

В цялата страна броят на продадените апартаменти през миналата година се е повишил с 0,8 на сто до 59 940 единици, като за първи път от 2021 г. насам се наблюдава ръст, съобщи Институтът за икономика на недвижимите имоти.

Растежът в Токио - над половин милион долара за апартамент

В столицата Токио е отбелязан растеж на цените от 17,4 на сто до 91,82 млн. йени на единица, като за първи път цената преминава границата от 90 млн. йени (близо 600 000 долара). Средната цена в региона Кинки, който включва Осака в западната част на Япония, е спаднала с 0,5 на сто до 53,28 млн. йени.

„Винаги връщай услугата!“ – 10 важни урока за живота от Япония

Сред големите градове средната цена в Сапоро на северния остров Хокайдо е нараснала с 17,0 на сто до 60,22 млн. йени.

Сендай, Нагоя, Хирошима и Фукуока същевременно отбелязват спад на фона на увеличеното предлагане на компактни и евтини апартаменти, според института.

Японският премиер е против промяна в правилата за наследяване на императорския трон

Япония изчезва: Раждаемостта с рекордно ниско ниво за десета поредна година