Възобновиха полетите от и до Дубай

Националният превозвач "Емирейтс" съобщи, че възобновява полетите от и до Дубай. По-рано днес Обединените арабски емирства съобщиха, че отменят всички полети от и до Дубай до второ нареждане. Съобщението дойде заради иранска ракетна атака и инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището.

ОЩЕ: Спряха всички полети от и до Дубай (ВИДЕО)

В публикация в "X" компанията призова пътниците да не се отправят към летището и увери, че безопасността на пътниците и екипажа е най-висок приоритет.

В момента Emirates изпълнява ограничени полети от Дубай и Абу Даби през специално определени безопасни въздушни коридори. Компанията подчерта, че сигурността на пътниците и екипажа няма да бъде компрометирана.

Днес се очаква българският национален превозвач да изпълни още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи. Предвижда се полетът да кацне в София тази вечер.