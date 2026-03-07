Туркините: Живеят 5 години повече от мъжете си и имат двойно по-ниска заетост

Жените в Турция живеят с пет години повече от мъжете, учат средно под 9 години, а нивото им на заетост е двойно по-ниско от това на мъжете, показва националната статистика на Турския статистически институт, цитирана от БТА.

Проучването е направено в навечерието на Международния празник на жената 8 март, към 31 декември м.г. в страната живеят 43,33 млн. жени и 43,59 млн. мъже.

Туркините живеят средно с 5,2 години повече от турците - за периода 2022-2024 г. средната продължителност на живота на жените в Турция е 80,7 години спрямо 75,5 години при мъжете.

За сметка на това учат по-малко. Данни за 2024 г. показват, че образованието на туркините продължава средно 8,8 години, а на турците - 10,2 години.

Значително по-ниско е и участието на жените в трудовата сила. През 2024 г. 32,5 на сто от жените и 66,9 на сто от мъжете са били трудово заети, сочи публикуваният от ТюркСтат доклад "Жените в статистика, 2025".

Туркините сключват брак за първи път средно на 26-годишна възраст, а турците на 28,5 години, показват данни за 2025 г. Едва 17 процента от жените в Турция имат по-високо образование от това на брачните си партньори.

Психологическото насилие е най-честото насилие, упражнявано над жените в тази страна - 28,2 на сто от туркините, претърпели насилие в даден етап от живота си, са били подложени на психологически тормоз. На второ място е икономическият тормоз (18,3 процента), а на трето физическият (12,8 процента).

Най-често, в 39,5 процента от случаите, насилието е упражнявано от собствените им партньори - настоящи или бивши съпрузи или интимни приятели.

