Руската централна банка намали прогнозата си за растеж на БВП до 0

Централната банка на Русия очаква инфлация от 6–7% през 2026 г. „поради значителното покачване на цените на горивата“. Преди това регулаторът очакваше тя да се забави до 4,5–5,5%, пише Евронюз.

Инфлационните очаквания сред домакинствата, бизнеса и участниците на финансовите пазари са се повишили. Тяхното запазване на високи нива може да възпрепятства устойчивото забавяне на инфлацията, се казва в прессъобщение на Банката на Русия.

„Ситуацията с горивата попада в категорията, известна като шокове в предлагането“, призна Елвира Набиулина, ръководител на Банката на Русия.

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От средата на май ръстът на цените на горивата се ускори, а през юни няколко руски региона се сблъскаха с недостиг след украинските удари по петролни рафинерии в Русия в отговор на войната, започната от Кремъл.

Инфлацията ще расте

В същото време някои анализатори прогнозират, че до края на годината инфлацията в Русия може да се окаже още по-висока, включително в резултат на ударите на украинските въоръжени сили по руски логистични центрове.

Прогнозата за растежа на руския БВП през 2026 г. е намалена от 0,5–1,5% на 0,0–1,0%, включително прогнозата за четвъртото тримесечие (от 1,0–2,0% на 0,0–1,5% на годишна база).

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„Компаниите очакват търсенето да се забави, както следва от данните в реално време. Имайки предвид временното намаляване на капацитета в икономиката, понижихме прогнозата си за растеж на БВП“, коментира ръководителят на Банката на Русия.

Централната банка очаква, че „капацитетът за производство на гориво постепенно ще бъде възстановен до края на годината“, но Украйна продължава да използва своите „дългосрочни санкции“ в отговор на руските атаки.

В събота украински дронове удариха нефтопреработвателна рафинерия в Тюмен, логистичен обект в Екатеринбург и склад за горива и смазочни материали в Ростов на Дон.