Иранският Корпус на гвардейците е спрял 6 търговски кораба да минат през Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е попречил на 6 търговски кораба да преминат през Ормузкия проток, съобщи днес иранската информационна агенция Тасним, цитирана от ДПА.

Според Тасним КГИР контролира зона от над 240 000 квадратни километра в Персийския залив и Ормузкия проток.

Нито един кораб няма да бъде допуснат да премине, ако не спазва иранските разпоредби, обяви ИРГК и предупреди, че всякакви опити на американските въоръжени сили да променят курса на корабите ще бъдат посрещнати с „решителен отговор и предупредителни изстрели“.

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След предупреждението корабите са променили посоката си, допълва Тасним, за която се смята, че е близка до ИРГК.

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Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи обаче изглежда опроверга информацията на Тасним, като заяви пред англоезичната иранска телевизия „Прес Ти Ви“, че няма промяна в условията за корабоплаване в Ормузкия проток, посочва ДПА.

Багеи подчерта и продължаващите двустранни преговори с представители на Оман, чиито териториални води се простират в част от ключовия морски път, предаде БТА.

Спорът относно контролът над корабоплаването през Ормузкия проток, по който обичайно биват транспортирани петрол, природен газ и торове, е един от основните фактори, довели до новата ескалация на военното противопоставяне между Иран и Съединените щати.

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Конфликтът вече доведе до рязък спад на търговското корабоплаване през протока и засили опасенията относно глобалните енергийни доставки.