Варицела вилнее из лагерите в Газа

Варицелата се разпространява бързо в лагерите за разселени лица в Газа, като само за 2 седмици са регистрирани около 9300 случая в повече от 130 здравни заведения, а лекарите предупреждават, че реалният мащаб на епидемията почти сигурно е по-голям, отколкото предполагат данните.

Здравният клъстер на ООН отдаде нарастването на екстремната пренаселеност в местата за разселване, високите летни температури и намаляващия достъп до чиста вода.

Повече от половината регистрирани случаи са концентрирани в губернаторство Хан Юнис. През същата седмица здравните екипи регистрираха над 18 000 нови случая на инфекциозни кожни заболявания в Ивицата, включително краста, въшки и импетиго.

Още: Държавата дава 200 000 евро хуманитарна помощ за Ливан и Газа

Невъзможна изолация

За семейства, живеещи в палатки с площ само няколко квадратни метра, медицинският съвет за изолиране на болни деца е просто неприложим.

„Казаха, че трябва да е сама, със собствен матрак, дрехи и пране, но къде? Живеем в палатка и буквално няма място“, каза Хамада Абу Гали, разселен в Нусейрат, чиято дъщеря първоначално е била погрешно диагностицирана, преди дерматолог да потвърди, че има варицела.

Инфекцията вече е преминала към един от братята ѝ. „Преди войната имахме къща и стаи, но днес всички сме в една палатка“, каза Абу Гали пред Euronews.

Още: ООН с класификация "геноцид": Израел умишлено е нападал деца в Газа

Синът му искал да излезе навън като всяко дете, каза Абу Гали, но зоната около палатката не предлагала никаква защита. „Колкото и да се опитвате да го защитите, веднага щом излезе, е заобиколен от канализация и боклук. Всичко в ситуацията помага на болестта да се разпространява“, допълни той.

Източник: Getty Images

Ахмед Абу Хюсеин, разселен в Дейр ал-Балах, описа условия, при които понякога повече от едно семейство споделя една палатка.

„На теория той трябва да бъде изолиран, защото е инфекциозно заболяване, но няма място и всички деца са заедно“, каза Абу Хюсеин пред Euronews.

„Не можем да ги контролираме или да ги държим в палатката, така че инфекцията в крайна сметка се разпространява сред цялото семейство“, заяви той.

Още: Марко Рубио критикува плановете на Нетаняху за Газа

Кризата с ваксините повишава риска

Според данни на ООН около 1,7 милиона души живеят в над 1600 места за разселване в Ивицата Газа, на фона на сериозен недостиг на питейна вода, хигиенни продукти и санитарни услуги.

В детската болница „Ал-Рантиси“ педиатричният консултант д-р Шариф Матар заяви, че публикуваната статистика вероятно е значително подценена.

Повечето деца с варицела са били наблюдавани в палатки или центрове за първична медицинска помощ и никога не са стигали до болница, каза той, което означава, че значителен дял от случаите не са се появили в данните.

Басам Закут, директор на „Медицинска помощ“ в ивицата Газа, заяви, че хиляди деца, родени по време на войната, не са успели да завършат ваксинационните си графици, а ограниченията върху вноса на нови доставки на ваксини са оставили здравния сектор неспособен да укрепи имунитета на общността.

Той също така предупреди, че варицелата представлява риск за бременните жени, включително по-висок шанс за усложнения за майката или плода - във време, когато специализираните грижи за майките са силно ограничени.