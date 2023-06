Турция ще продължи да подкрепя усилията за независимост на Палестина

"Ние осъждаме увеличените незаконни заселнически дейности на израелските власти и обявените планове за изграждане на 4500 нови незаконни заселнически единици в най-малко 19 населени места на Западния бряг", пише в съобщението на турското външно министерство.

Според Турция тези стъпки, предприети от израелското правителство, са неприемливи, сериозно накърняват основата на постоянния мир, са напълно и са в разрез с международното право и установените параметри на ООН.

