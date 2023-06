Масово нападение в бежански лагер в Палестина (ВИДЕО)

Нападението започна рано сутринта в понеделник, като израелски войници нахлуха в лагера, стреляйки с бойни патрони, зашеметяващи гранати и токсичен газ, според агенция Wafa. Един от убитите палестинци е дете.

BREAKING: At least 29 Palestinians wounded and three dead as Israeli forces raid the Jenin refugee camp https://t.co/JjHEJCM76e pic.twitter.com/UzGw1pgPTa — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 19, 2023

Израелските военни съобщиха, че акцията е имала за цел да арестува двама заподозрени и че израелските войници са попаднали под обстрел, което е довело до „масирана размяна на огън“. ОЩЕ: Израел отвори граничните пунктове с Газа след прекратяването на огъня

Докато израелските военни превозни средства излизаха от лагера, в изявлението на армията се казва, че „военно превозно средство е било ударено от взривно устройство, което го е повредило", след което военни хеликоптери са стреляли към въоръжените лица, за да помогнат на силите да излязат.

Видеозаписи, проверени от агенция Sanad, показват израелски хеликоптер, изстрелващ ракета върху лагера и самолет за наблюдение, който кръжи над него. Бецалел Смотрич, финансовият министър на Израел, публично призова за „мащабна операция в окупирания Западен бряг“, добавяйки, че „времето е дошло“. ОЩЕ: Палестинските милиции отвърнаха на Израел с над 60 ракети (ВИДЕО)

За първи път от 2000 г. израелските окупационни сили използват военни самолети по време на масово нападение над Дженин, съобщава TIMES OF GAZA в Twitter. ОЩЕ: За пръв път Израел продава свои танкове в Европа (ВИДЕО)

For the first time since 2000, lsraeli occupation forces uses warplanes during a mass raid on Jenin. pic.twitter.com/trRm5ofz5t — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) June 19, 2023

