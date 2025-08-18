Спря транспортът в Измир заради стачка на синдикатите

Синдикатите на работещите в обществения сектор в Турция обявиха еднодневна стачка за днес, която засегна транспорта в Измир, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“. Причината за недоволството на работниците е правителственото предложение за размера на заплатите през 2026 и 2027 г. Според тях то е неадекватно на фона на поскъпването на живота.

Предложението на правителството от 12 август 2025 г. е за увеличение на заплатите с 10 процента през първата половина на 2026 г. и 6 процента през второто полугодие. Предложението за 2027 г. включва две увеличения от по 4 процента. На 15 август към това беше добавено и предложението за увеличаване на основните заплати с 1000 турски лири или около 25 евро, но синдикатите отново счетоха това за недостатъчно.

Според тях предложенията пренебрегват реалността, създадена от инфлацията. „Не виждаме върху какво да преговаряме. Правителството ни насочва към улиците“, заяви синдикалистът Али Ялчън.

Още: В Турция: нова "доза" от 24% инфлация по официални прогнози

Към стачката се присъединиха седем от синдикалните организации, провеждайки митинги в 81 провинции.

В Анкара те бяха пред Министерството на финансите и Министерството на труда и социалното осигуряване.

Протестите блокираха и железопътния транспорт в Измир, който няма да работи днес.

Синдикатът на работещите в публичния сектор поиска увеличение на заплатите с 88 процента за 2026 г. и 46 процента за 2027 г., предупреждавайки, че без тях служителите ще бъдат „смазани от инфлацията“.

Още: Жените нямат равни права на наследство с мъжете: Дирекцията по религиозните въпроси на Турция

По официални данни през юли 2025 г. инфлацията в Турция е 33,5 процента, но според независими проучвания достига 65 на сто. По данни на Турската конфедерация на работниците прагът на бедност за четиричленно семейство в Анкара е 86 хиляди лири или около 1800 евро.