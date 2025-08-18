Ад на магистрала в Турция: Горящ камион пътува 8 км с отказали спирачки (ВИДЕО)

Истински апокалипсис вчера вечерта бе наблюдаван на магистрала в Турция, където горящ камион, пълен с химикали и бои, се е запалил, но не е успял да спре. Така шофьорът е трябвало да кара в продължение на 8 км с отказали спирачки докато каросерията горяла и той бил буквално като факла на пътя. Ужасът приключил едва когато камионът се блъснал в мантинела и най-после спрял.
Инцидентът е станал на пътя Самсун-Анкара след сблъсък с друг автомобил, пишат местни медии. По чудо шофьорът на камиона, за който се съобщава, че е бил азербайджански гражданин, е оцелял и не е имало други пострадали.
Заглавната снимка е илюстративна.