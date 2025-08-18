Срещата Тръмп-Путин:

Ад на магистрала в Турция: Горящ камион пътува 8 км с отказали спирачки (ВИДЕО)

18 август 2025, 12:00 часа 280 прочитания 0 коментара
Ад на магистрала в Турция: Горящ камион пътува 8 км с отказали спирачки (ВИДЕО)

Истински апокалипсис вчера вечерта бе наблюдаван на магистрала в Турция, където горящ камион, пълен с химикали и бои, се е запалил, но не е успял да спре. Така шофьорът е трябвало да кара в продължение на 8 км с отказали спирачки докато каросерията горяла и той бил буквално като факла на пътя. Ужасът приключил едва когато камионът се блъснал в мантинела и най-после спрял.

Още: Трима загинали и поне 20 ранени в голяма катастрофа на турски пътнически автобус край Истанбул (СНИМКИ)

Инцидентът е станал на пътя Самсун-Анкара след сблъсък с друг автомобил, пишат местни медии. По чудо шофьорът на камиона, за който се съобщава, че е бил азербайджански гражданин, е оцелял и не е имало други пострадали.

Заглавната снимка е илюстративна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция камион катастрофа турция информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес