Армения и Иран подписаха споразумение за стратегическо партньорство

Премиерът на Армения Никол Пашинян заяви днес, че се е споразумял с президента на Иран Масуд Пезешкиан за развиване на двустранните отношения до равнище на „стратегическо партньорство“, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС. Той каза това на съвместна пресконференция с Пезешкиан, който от вчера е на официално посещение в страната.

Пашинян изрази увереност, че посещението на Пезешкиан ще засили приятелските връзки между двете страни.

Арменският президент каза, че силното партньорство и взаимното доверие между Армения и Иран се основават на солидното приятелство между двата народа, „което с достойнство е издържало проверката на времето и в известен смисъл е преплело историческите пътища на двата народа“.

„Постигнахме съгласие, че е крайно време да работим за издигане на отношенията между нашите страни до равнище на стратегическо партньорство“, каза Пашинян.

