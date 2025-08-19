ЕС: Ужасени сме от разрушаването от Израел на финансирано от нас и Франция училище

Европейският съюз е ужасен от разрушаването от Израел на финансирано от ЕС и Франция училище, което още е било в строеж в село Акаба, в северната част на Западния бряг. Това заяви днес говорител на Евросъюза, цитиран от Ройтерс.

Училището щеше да обслужва стотици палестински ученици от различни общности, отбеляза говорителят, съобщава БТА.

"ЕС очаква инвестициите му в подкрепа на палестинския народ да бъдат защитени от поражения и разрушаване от страна на Израел, в съответствие с международното право", се казва още в изявлението.

Франция също осъди разрушаването на училището и "призова израелските власти да поемат отговорност за този акт".

