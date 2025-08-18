За постоянно прекратяване на огъня: "Хамас" получи ново предложение за преговори

Преговарящите от "Хамас" в Кайро са получили ново предложение за прекратяване на огъня в Газа, което предвижда 60-дневно примирие и освобождаване на заложници на две части, съобщи палестински служител, съобщи италианската информационна агенция ANSA. „Предложението е рамково споразумение за започване на преговори за постоянно прекратяване на огъня“, каза служителят пред АФП, пожелал анонимност, добавяйки, че „Хамас ще проведе вътрешни консултации между своите лидери“ и с лидери на други палестински фракции, за да разгледа предложението.

В Израел почти има консенсус

В Израел има „почти консенсус“ относно отстраняването на Хамас от властта в Газа, като същевременно се осигури освобождаването на пленниците, твърди Дан Пери, бивш редактор на Асошиейтед прес за Европа, Близкия изток и Африка пред "Ал Джазира".

„В Израел има почти консенсус, че целта е да се върнат заложниците и да се премахне "Хамас" като управляваща и военна сила в Газа“, каза Пери пред медията.

Той добави, че арабски държави като Египет и Катар също виждат "Хамас" като носещ „нищо освен опустошение на палестинците и в частност на Газа и бил абсолютно отдаден на вечен конфликт с Израел“.

Пери предположи, че заплахите на Израел за навлизане в град Газа и принуждаване на цивилните на юг имат за цел „да окажат натиск върху Хамас да се присъедини към исканията на Арабската лига и на Египет и на Катар … и да се разоръжи“.

„Бих препоръчал други средства“, каза той. "Мисля, че те трябва да оставят "Хамас" на власт, над тлеещата пепел от това, което е останало в Газа. И след това да обяснят много ясно, че за да се случи възстановяването - те трябва да се разоръжат и да си тръгнат". ОЩЕ: "Израел няма друг избор": Нетаняху защити плановете си за превземане на Газа (ВИДЕО)