„Народна партия на хлебарките“ набра милиони последователи в Индия и изправи властта на нокти

За броени дни едно новосформирано индийско политическо движение, носещо името "Народна партия на хлебарките", набра милиони последователи в социалните мрежи, а високопоставени политици от управляващата Индийска народна партия заявиха, че това е проект за чуждестранно влияние върху страната.

Името "Народна партия на хлебарките е язвителна алюзия към това на Индийската народна партия на премиера Нарендра Моди, отбелязва американската телевизия Ен Би Си. "Трябва да разберем, че преди пет години никой не бе готов да поеме риска да говори срещу Моди или неговото правителство. Времената се променят", заяви основателят на проекта Абхиджит Дипке, който в момента изучава специалност "Връзки с обществеността" в Бостънския университет.

"Народната партия на хлебарките" бе учредена миналия месец.

Страницата им в Инстаграм бързо събра около 19 млн. последователи. За сравнение Индийската народна партия има близо 9 млн. последователи, а тези на основната опозиционния "Индийски национален конгрес" са около 13,4 млн., отбелязва Ен Би Си.

"В цялата работа няма нищо умишлено", казва учредителят на партията. "Всъщност младите хора са много разочаровани. Те нямат никакви перспективи и наистина са ядосани на правителството."

Политическата програма на "Народна партия на хлебарките"

"Ако "Народната партия на хлебарките" дойде на власт, нито един върховен съдия няма да има гарантирано място в "Раджа Сабха" (горната камара на индийския парламент) като награда след пенсионирането му", пише в първата точка на манифеста, който движението публикува на официалния си сайт.

Партията обещава избирателна реформа, предвиждаща незабавен арест на ръководителя на Централната избирателна комисия, ако се докаже, че има дори и един незачетен или заличен глас. "Лишаването на гражданите от право на глас се равнява на тероризъм", пише в манифеста.

Партията иска също така увеличение на квотата за жени в парламента от 33% на 50%, без обаче да се променя установения вече брой на депутатите. Жените трябва да заемат и половината от всички правителствени постове.

Обещава, че ако дойде на власт, ще отнеме лицензите на всички медии, притежавани от двамата мултимилиардери Мукеш Амбани и Гаутам Адани и ще "ще проправи път за истински независими медии".

Друго обещание е, че всеки член на законодателен орган, който смени партийната си принадлежност, ще бъде лишаван от правото да се кандидатира на избори или да заема каквато и да е публична длъжност в продължение на 20 години.

Обвинения в чуждестранна намеса

"Народната партия на хлебарките" е ръководен от чужбина проект за дестабилизиране на Индия - това обяви председателят на регионалната организация на Индийската народна партия в западния щат Керала - Раджив Чандрасекар.

"Винаги съм твърдял, че възходът на Индия и нейната модернизация при управлението на премиера Нарендра Моди ще предизвика недоволство сред много държави", смята той.

Индийският държавен министър на образованието Суканта Маджумдар пък заяви, че "49% от последователите на "Народната партия на хлебарките" в социалните мрежи са от Пакистан, докато тези от Индия възлизат на едва 9%", цитира го "Таймс ъв Индия".

Основателят на партията отхвърли това обвинение като публикува скрийншот със статистически данни за демографската структура на последователите на страницата на "Народна партия на хлебарките" в Екс, от която става ясно, че 94% от тях са от Индия.

Политически перспективи

Удивителната бързина, с която в социалните мрежи започнаха да се разпространяват мемове и видеа на "Народна партия на хлебарките", даде повод за сравнения с бунтовете в Бангладеш и Непал, коментира в. "Хинду".

"Народната партия на хлебарките" започна бавно да си проправя път и извън границите на интернет, като някои млади симпатизанти се появяват на протести, облечени с костюми на хлебарки, пише британският "Гардиън".

В четвъртък основателят на партията съобщи, че акаунтът й в социалната мрежа Екс, който имаше около 200 000 последователи, е бил блокиран в Индия. Минути по-късно той обяви, че движението има нов профил.