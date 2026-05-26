8 месеца след раждане и бременна: Жената, която покори Еверест 11 пъти (ВИДЕО)

„В живота ми има само планини и деца, нищо друго няма значение!“ Това са думите на Лхакпа Шерпа, която изкачи връх Еверест за 11 път. Това се случва 27 години след първото й изкачване през 2000 г. Именно тогава тя среща бъдещия си съпруг, румънско-американския катерач Джордже Дижмареску, който бяга от Румъния, управлявана тогава от диктатора Чаушеску, като скача от движещ се влак, преплува Дунава и прекосява Алпите. Но тази любовна история е кратка, за разлика от постиженията на Лхакпа Шерпа.

Именно с Георге тя се премества в Съединените щати, където тя не отива заради по-добро качество на живот, а заради любовта. Тя изкачва Еверест с мъжа сеняколко пъти, като става негов неплатен шерпа. Изкачва се, докато е бременна с втората си дъщеря и броени месеци след раждането на първото си дете. Тя става първата непалка, която не само достига върха, но и безопасно слиза.

Детство

Лхакпа израства в бедно село в подножието на Хималаите и подобно на много шерпи от онова време не е получила образование. От юношеските си години работи в алпинистки експедиции, носейки тежка екипировка и дори получава тежка травма на крака след падане в планината. През 2023 г. е заснет документален филм „Планинската кралица“ за живота ѝ, фокусиран върху изкачванията ѝ, майчинството и борбата за независимост.

Другата страна на медала

Мълчанието около рекордите на Лхакпа Шерпа е пряко свързано с Георге. През 2004 г. той я пребива по време на изкачване, като твърди, че случаят е самозащита. Разводът е тежък, той заплашва, че ще вземе децата, тъй като няма образование, но и тази тъмна страница от живота й остава в миналото. Когато Лхакпа Шерпа решава да покори Еверест тя написала писмо до министър-председателя, обърнала се и към всички шерпи носачи, които познавала, за подкрепа, за да може да сформира експедиция, съставена изцяло от жени и шерпи. Тя се обърнала към всеки възможен спонсор и в крайна сметка изкачва Еверест. Лхакпа става втората жена от Непал, изкачила тази брутална планина. Тя станала първата жена от Непал, която се завърнала жива.

Рекордите

През 2003 г. името на Лхакпа влезе в Книгата на рекордите на Гинес. След това тя направи третото си изкачване на Еверест, световен рекорд. Признание? Не точно - беше рекорд, но не личен. Лхакпа го сподели със сестра си Минг Кипа и брат си Мингма Гелу. Мингма е на 15 години по това време, което я прави най-младият човек, изкачил Еверест. Споделеното им изкачване беше признато за семеен рекорд.

През 2016 г., след като се развежда със съпруга си алпинист, Лхакпа Шерпа най-накрая започна да получава признание и, сякаш за да го докаже, изкачва Еверест за седми път. През пролетта на 2017 г. Лхакпа достигна върха на най-високия осемхилядник за осми път, завършвайки маршрута от тибетска страна като част от екипа на клуба 7 Summits. За пореден път тя е единствената жена в света, достигнала върха на света толкова много пъти! През май 2018 г. тя и екипът на клуба „7 Summits“ изкачват Еверест от Северния седловина за девети път, чупейки собствения си рекорд!

„Изкачвам планини, за да докажа, че жените също могат да разширяват границите на възможното!“, споделя Лхакпа Шерпа. Нейната мотивация не е само трудният ѝ живот и грижата за три деца, но и една възвишена мечта.

Още: Връх Еверест увеличава височината си постоянно: Каква е причината и колко по-висок е всяка година