Здравето на Моджтаба Хаменей: Първи официални данни от Иран

Иран излезе с официални данни за здравословното състояние на върховния си лидер Моджтаба Хаменей, съобщава френският уважаван всекидневник Le Monde. Ирански служител определи нараняванията, нанесени на върховния лидер Моджтаба Хаменей по време на американско-израелските удари в началото на войната, като „повърхностни“, рядък коментар от страна на правителството относно здравето на лидера.

Хаменей е бил в болница

В понеделник говорителят на иранското министерство на здравеопазването Хосейн Керманпур разкри, че Моджтаба Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари в 13:00 часа местно време и е бил поставен „в операционна зала, заедно с няколко други ранени“.

„Освен повърхностни наранявания по лицето, главата и краката, които не са изисквали ампутация, нито са причинявали усложнения, няма нищо сериозно“, добави говорителят, цитиран от информационната агенция Ilna.

„Като лекар смятам, че това не са сериозни наранявания; не е била необходима специална операция, освен един или два шева ", добави той. Припомняме, че разузнавателни източници на медии като The New York Times, Reuters и The Times, както и официални лица в САЩ, съобщават за коренно различна ситуация. Според тях той е тежко ранен, обезобразен или дори в кома (безсъзнание) вследствие на сериозна травма на главата и крака, поради което не е в състояние да управлява реално страната.