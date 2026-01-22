Любопитно:

В Революционната гвардия са терористи, да спрат да убиват хора: ЕП иска още санкции срещу Иран

В резолюция, приета на 22 януари, членовете на Европейския парламент изразяват възмущението си от репресиите и масовите убийства, извършвани от иранския режим срещу протестиращите в Иран. Вече има безспорни доказателства, че силите за сигурност са убили хиляди антиправителствени демонстранти, като оценките варират от 12 000 до над 16 500, дори 20 000 жертви: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

Европарламентът безусловно изисква иранските власти, под ръководството на върховния лидер Али Хаменей, незабавно да прекратят използването на насилие срещу мирните протестиращи, да спрат всички екзекуции и да прекратят убийствата и репресиите срещу цивилни граждани.

Изразявайки пълна солидарност с иранския народ и неговото смело и легитимно протестно движение, ЕП остро осъжда "широко разпространеното, умишлено и непропорционално използване на сила" от страна на силите за сигурност.

Революционната гвардия, "Басидж" и "Кудс" да бъдат определени за терористи

В резолюцията, приета с 562 гласа „за“, 9 „против“ и 57 „въздържал се“, членовете на ЕП изразяват тревога, че убийствата на хиляди протестиращи показват смразяваща промяна в потисническата политика на иранския режим, която преминава от възпиране към стратегическо елиминиране. Евродепутатите изискват незабавното и безусловно освобождаване на всички протестиращи, защитници на правата на човека и журналисти, които в момента са задържани.

Европарламентът призовава Съвета на ЕС да пристъпи незабавно към пълното определяне на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (Иранската революционна гвардия), включително милицията „Басидж“ и силите „Кудс“, като терористични организации. Той изисква разширяване и строго прилагане на ограничителните мерки на ЕС, включително замразяване на активи и забрана за издаване на визи, приветства последните санкции на САЩ и призовава за бързи действия на ЕС срещу всички длъжностни лица и организации, отговорни за репресиите: САЩ удариха Иран заради хилядите убийства на протестиращи.

Резолюцията осъжда усилията на режима да цензурира протестите чрез прекъсване на достъпа до интернет, което вече е факт в продължение на две седмици. ЕП призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат техническата и финансовата подкрепа за инструменти за заобикаляне на цензурата и защита срещу киберманипулации и манипулации на информацията в Иран.

Мисия на ООН да разследва убийствата

Парламентът подчертава десетилетната практика на систематична репресия от страна на иранския режим, насочена по-специално срещу жени, активисти в областта на правата на човека и политически дисиденти,. Отново призовава Иран да предостави незабавен и безпрепятствен достъп на мисията за установяване на фактите, с мандат от ООН, за да разследва тежки престъпления съгласно международното право, включително убийства, изтезания, изнасилвания и насилствени изчезвания, които се използват за заглушаване на дисидентите.

Членовете на ЕП призовават да се засили дипломатическия ангажимент, включително засилено присъствие на ЕС, способно да осигури закрила, хуманитарна помощ и подкрепа на лицата в риск. Евродепутатите категорично осъждат злонамерените дейности и намесата на Иран в Близкия изток, като подчертават, че Техеран продължава да представлява най-голямата и най-съществена заплаха за сигурността и стабилността в по-широкия регион и най-значителната пречка за мира.

ЕП подчертава, че всяка нормализация на отношенията с Иран зависи от безусловното освобождаване на политическите затворници и действителния напредък към демокрацията и правовата държава. Евродепутатите приветстват решението на своя председател Роберта Мецола да забрани достъпа на представители на иранския режим до сградите на Европейския парламент и призовават държавите членки да последват този пример.

Димитър Радев
