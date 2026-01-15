САЩ удариха Иран заради хилядите убийства на протестиращи

Съединените щати наложиха нови санкции срещу Иран, обяви Министерството на финансите във Вашингтон на 15 януари. Това се случва в третата седмица на масови граждански протести в Ислямската република, насочени срещу режима, които срещат брутални репресии. „Съединените щати твърдо подкрепят иранския народ в неговия призив за свобода и справедливост“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. „По указание на президента Тръмп Министерството на финансите налага санкции на ключови ирански лидери, участвали в бруталното потискане на иранския народ", допълни той.

Ведомството "ще използва всички средства, за да се справи с онези, които стоят зад тираничното потискане на човешките права от режима".

Шефът на сигурността е сред санкционираните

Сред санкционираните е шефът на сигурността Али Лариджани, когото Министерството на финансите нарича „един от първите ирански лидери, призовали към насилие в отговор на легитимните искания на иранския народ“. Твърди се, че Лариджани е действал или е претендирал да действа за (или от името на) върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей - пряко или непряко.

„Елементи от Иранската революционна гвардия дори са нападнали ранени протестиращи в една болница в провинция Илам, като са пуснали сълзотворен газ и са изстреляли метални сачми в болницата, нападнали са пациенти, членове на семействата им и медицински работници“, добавиха от министерството.

Мохамад Реза Хашемифар също влиза в "черния списък". Той е командир на силите за правоприлагане на Ислямска република Иран в провинция Лорестан.

Снимка: Getty Images

Нематола Багери е санкциониран в качеството си на командир на Иранската революционна гвардия в провинция Лорестан. Иранските сили за сигурност в тази област са извършили множество жестокости срещу ирански цивилни граждани. Например, силите за сигурност в Азна са застреляли множество цивилни, включително един, чието тяло е било задържано от силите за сигурност, за да принудят семейството му да го идентифицира лъжливо като "мъченик" за правителството.

Азизола Малеки и Ядола Буали също са в "черния списък". Те са командири съответно на правоприлагащия орган и на Революционната гвардия в провинция Фарс, където се намира големият ирански град Шираз - известен център на съпротивата срещу иранския режим. Силите за сигурност в провинция Фарс са убили безброй мирни демонстранти от началото на протестите през декември 2025 г., а болниците в Шираз са толкова препълнени с пациенти с огнестрелни рани, че не могат да приемат други видове пациенти. Семействата на убитите са били принудени да дадат лъжливи показания по националната телевизия, за да подкрепят версията на режима, за да не им бъдат върнати телата на близките им, твърдят от САЩ.

Санкции заради изпиране на пари от ирански петрол

Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ - OFAC - също така посочва 18 физически лица и организации, които играят ключова роля в изпиране на приходите от продажбите на ирански петрол и нефтохимически продукти на чуждестранни пазари като част от тайните „сенчести банкови“ мрежи на санкционираните ирански финансови институции Bank Melli и Shahr Bank.

"Вместо да се използват тези приходи в полза на иранския народ, който е изправен пред икономическа катастрофа на фона на опустошителна инфлация и огромни дефицити, причинени от лошото управление на икономиката от страна на режима, тези средства се използват за финансиране на репресиите на режима срещу иранския народ и подкрепата му за терористични групи в чужбина", гласи съобщението.

„Санкционираните днес длъжностни лица и техните организации носят отговорност за хилядите смъртни случаи и ранени сред своите съграждани, след като във всяка от тези провинции избухнаха протести".

Снимка: Getty Images

Демонстрации срещу властта на аятоласите имаше във всички 31 провинции, а според различни оценки броят на убитите от силите за сигурност варира от две-три хиляди души до 12 000-20 000 души.

Тръмп не е отменял потенциална военна намеса

Същевременно американският сенатор републиканец Линдзи Греъм заяви, че последните медийни съобщения, според които президентът Доналд Тръмп е изключил военни действия срещу Иран, са неточни. „Всички подобни заглавия са примери за неточно отразяване на събитията“, написа близкият до държавния глава сенатор в X.

Той сподели екранни снимки на заглавия като „Тръмп се уплаши от Иран“ и „Тръмп информира Иран, че не възнамерява да атакува, и поиска от Техеран да прояви сдържаност“. Греъм заяви, че те представят неточно ситуацията. „Обстоятелствата около необходимите, решителни действия, които трябва да бъдат предприети срещу иранския режим, нямат нищо общо с волята или решимостта на президента Тръмп. Нищо не може да бъде по-далеч от истината", добави той.

