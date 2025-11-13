След Тръмп и Путин: И Си Дзинпин отмени участието си в срещата на Г-20

Китайският президент Си Дзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, предаде ДПА, цитирана от БТА. Според китайското Министерство на външните работи, премиерът Ли Цян ще представлява Пекин на форума.

Това означава, че за първи път от създаването на Групата президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 – САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на годишната ѝ среща на върха.

Русия ще бъде представлявана от заместник-началника на президентската администрация Максим Орешкин.

Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума, защото обвинява Южна Африка в убийства на бели фермери и незаконно конфискуване на земята им. Той не предостави никакви доказателства за това.

Г-20 се състои от 19 държави, плюс Европейския и Африканския съюз. В числото на членовете влизат големи западни демокрации като САЩ, Германия и Великобритания, но и авторитарни държави като Русия, Китай и Саудитска Арабия.

Германският канцлер Фридрих Мерц планира да присъства на срещата, която е двудневна и е предвидено да се състои на 22 и 23 ноември.