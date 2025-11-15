"Политически отговор на бездействието на Нетаняху": Мохамед Халаф за смъртното наказание в Израел

"Това според мен е един политически отговор на бездействието или подчиняването на Бенямин Нетаньху пред американския президент и американските заповеди, които доведоха до спирането на войната", каза журналистът и преподавател по международни отношения Мохамед Халаф в предаването "Говори сега" по БНТ във връзка с законодателната инициатива в Израел да се върне смъртното наказание.

Според него крайните елементи в правителството на Нетаняху имат леекторат, който не е доволен от тези действия, защото иска продължваането на войната. Този електорат в същото време по думите на Халаф иска да ги няма палестинците в цялата територия на Палестина и Израел и тази мярка е опит да балансират тези неща.

"Правителството на Нетаняху с неговите коалиционни партньори от религиозната десница вече прекаляват с превръщането на Израел в една диктатура и то религиозна. Този закон аз се надявам, че няма да мине във второ и трето четене, но така или иначе това е прецедент в съдебната система в Израел и отразява нагласите в обществото", смята журналистът. ОЩЕ: "Много близо сме до споразумение за Газа": Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

Съдбата на Газа

Той коментира, че ключов момент за съдбата на Газа е предстоящия понеделник, когато ще се реши в Съвета по сигурност към ООН дали планът на САЩ за анклава ще бъде облечен в резолюция. По думите му обаче Русия има друга идея, която цели да сее раздор в ООН.

"Какво се случва на терен в Газа? В момента имаме много проблеми. Все още "Хамас" не се придържа към споразумението, все още има мъртви заложници, без които не може да се преминава към следващите стъпки", каза той.

Той отбеляза, че Газа е разделена на две - нова и стара част. Старата - по думите му остава под контрола на "Хамас", докато новата се контролира на 57% от израелската армия и в нея се намират палестински милиции, които са против "Хамас". Тръмп пък иска вече да възстановява тази нова част.

Халаф обаче обърна внимание, че в тази нова част има бойци на "Хамас", които не искат да се предадат. "САЩ опитват да притискат Нетаняху да ги пуска, но според мен това няма да се случи, защото партньорите му в правителството няма да приемат това. Самото общество няма да приеме това", смята журналистът.

Попитан дали ще има война в Близкия изток, той каза, че до края на годината не се очертава такава, но след това не изключва такъв вариант. ОЩЕ: Разделяне на Газа между Израел и "Хамас" е много вероятно, планът на Тръмп се проваля