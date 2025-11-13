Любопитно:

САЩ санкционираха фиктивни фирми в Украйна, помагали на Иран да произвежда дронове "Шахед"

13 ноември 2025, 16:30 часа 251 прочитания 0 коментара
САЩ наложиха санкции на физически и юридически лица в няколко държави, свързани с подкрепата им за производството на балистични ракети и дронове в Иран. Това е пореден опит на Вашингтон да окаже натиск върху Техеран. Общо 32 лица и организации, базирани в Ислямската република, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Турция, Китай, Хонконг, Индия, Германия и дори Украйна, които управляват множество мрежи за доставки, са обект на наказателните мерки, наложени на 12 ноември, съобщи Министерството на финансите на Щатите.

„Тези мрежи представляват заплаха за персонала на САЩ и съюзниците им в Близкия изток, както и за търговското корабоплаване в Червено море“, се посочва в изявлението на министерството, цитирано от Reuters.

Защо Украйна е замесена?

Мрежата от фирми е доставяла компоненти на иранския държавен производител на дронове и ракети HESA - дъщерно дружество на иранското министерство на отбраната.

Снимка: Getty Images

Две украински фирми — Imperativ Ukraina и Ekofera — са включени в черния списък. Според Вашингтон иранският мениджър по доставките Бахрам Табиби е създал тези фиктивни компании, за да закупува генератори, сензори, двигатели и навигационни системи за производството на дронове.

Плащанията от HESA към Украйна са били улеснени от друг ирански гражданин - Батул Шафии.

HESA произвежда безпилотните самолети "Шахед"-131 и "Шахед"-136, които Русия активно използва във войната си срещу Украйна.

Димитър Радев
