Напрежението около Тайван: Китай препоръча на гражданите си да не пътуват до Япония

Китай препоръча на своите граждани да избягват пътувания до Япония на фона на напрежението, което според Пекин е предизвикано от изказвания на новия японски премиер Санае Такаичи. Те навеждали на мисълта за възможна военна намеса на Токио в защита на Тайван - острова, смятан от Пекин за негова собствена територия, но който се самоуправлява още от средата на миналия век.

Китай избухна

"Наскоро японски лидери отправиха откровено провокативни изявления по отношение на Тайван, което сериозно навреди на климата на обмен между народите", заяви китайското посолство в Токио, цитирано от БТА.

"Министерството на външните работи и посолството и консулствата на Китай в Япония призовават китайските граждани да избягват да пътуват до Япония в близко бъдеще", се добавя в изявлението.

Снимка: Санае Такаичи, Getty Images

Напрежението

Япония и Китай влязоха в словесна битка, след като новият японският премиер Санае Такаичи заяви, че китайска атака срещу Тайван би могла да представлява „заплаха за оцеляването“ на нейната собствена страна, а това, от своя страна, би наложило употребата на сила. 64-годишната Такаичи от Либерално-демократическата партия, която миналия месец беше избрана за първата жена министър-председател на Япония, заяви, че използването на сила от страна на Пекин около Тайван би се квалифицирало като „екзистенциална заплаха“.

Нейният коментар предизвика остри критики от Китай, които стигнаха обаче прекалено далеч. "Нямаме друг избор, освен да отсечем без колебание тази мръсна шия, която се е нахвърлила върху нас. Готови ли сте?" - този заплашителен коментар пусна в профила си в X китайският генерален консул в Осака Сюе Дзян. По-късно той изтри публикацията си.

А вчера Пекин предупреди пак Токио: "Не си играйте с огъня, защото тези, които си играят с огъня, ще загинат от него". Това изявление направиха от Министерството на външните работи на Китай към Япония. "Ако Япония се намеси военно в ситуацията в Тайванския проток... Китай ще отговори решително", казват още от министерството.

