Яли улична храна в Истанбул: Загинаха две деца и майка им

14 ноември 2025, 12:23 часа 185 прочитания 0 коментара
Две деца и майка им загинаха, а бащата се бори за живота си след хранене със улична храна на популярен туристически обект в Истанбул, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 

Семейството се разболяло след като консумирало няколко популярни улични ястия в ресторант в квартал Ортакьой, в подножието на мост над Босфора.

Семейството, което пребивавало в района Фатих, било спешно откарано в болница, но двете деца на 6 и 3 години починали, съобщи регионалният здравен директор на Истанбул Абдулла Емре Гюнер в X.

Майката и бащата били на интензивно лечение, като започнало разследване, каза Гюнер . Малко по-късно майката починала, съобщи министърът на правосъдието Йълмаз Тунч в X в петък. 

„Взети са проби от местата, където семейството е хранено, а четирима души са задържани“, написа Тунч . 

Според някои медийни съобщения семейството е консумирало миди с ориз – популярна закуска на улицата – както пълнени печени картофи.

Други източници посочват, че са яли кюкюрек – популярно ястие от печени агнешки вътрешности, и турски локум. Семейството било турско, живеещо в Германия, и дошло на почивка в Истанбул.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
