Сблъсък за паркирането в София: КЗП иска обяснение от Терзиев за по-високите цени

16 ноември 2025, 12:44 часа 364 прочитания 0 коментара
Комисията за защита на потребителите (КЗП) влезе в директен сблъсък със Столична община заради планираното увеличение на цените за паркиране в "синя" и "зелена" зона от 5 януари. Регулаторът е изпратил официално искане до градската администрация да представи обективни икономически основания, които налагат поскъпването.

От своя страна кметът на София Васил Терзиев защити решението, определяйки го като "стъпка в правилната посока" и отхвърли критиките.

"КЗП може да прочете доклада. Той е доста обстоен. Има аргументация защо се налага поскъпване", заяви Терзиев.

Кметът представи няколко ключови аргумента в защита на новите цени. Той подчерта, че моментът за промяната е избран целенасочено, за да не се допусне по-късно поскъпването да бъде несправедливо обвързано с приемането на еврото.

"Ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото, а то не е виновно. Просто десетилетия наред не са пипани цените", коментира градоначалникът.

Според него, въпреки формалното увеличение, реално паркирането е по-евтино в сравнение с миналото. "Отнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона, и сега, паркирането на час е по-евтино", обясни Терзиев.

Въпреки увереността на кмета, КЗП настоява за конкретни икономически разчети. С намесата си комисията поставя под въпрос дали поскъпването е справедливо за потребителите или е необосновано. Сега Столична община ще трябва официално да защити решението си пред държавния регулатор.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
