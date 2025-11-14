"Не си играйте с огъня": Китай изригна срещу Япония заради Тайван (ВИДЕО)

"Не си играйте с огъня, защото тези, които си играят с огъня, ще загинат от него". Това предупреждение направиха от Министерството на външните работи на Китай към Япония. "Ако Япония се намеси военно в ситуацията в Тайванския проток... Китай ще отговори решително", казват още от министерството. Повод за това изказвате станаха думите на новия ръководител на японското правителство Санае Такичи, че китайска атака срещу Тайван може да се превърне в "ситуация, застрашаваща оцеляването" и да предизвика потенциален военен отговор от Токио.

Говорителят на Министерството на външните работи Лин Джиан заяви, че въпреки сериозните изявления и силните протести на Китай срещу забележките, Япония досега е отказала да ги оттегли. "Япония трябва незабавно да коригира и оттегли злонамерените си забележки, в противен случай ще понесе всички последствия", каза Лин.

"Опитите на японски политици да се намесят в делата на Тайванския проток са не само грубо нарушение на международното правосъдие и явна провокация срещу следвоенния международен ред, но и сериозно нарушаване на отношенията между Китай и Япония", каза той.

Лин обясни, че Китай ще упражни твърдо правото на самозащита, предоставено от Устава на Организацията на обединените нации и международното право, и решително ще защити суверенитета и териториалната си цялост.