Конфискуваните боеприпаси гръмнаха: Взрив в полицейски участък в Индия (ВИДЕО)

Най-малко девет души са убити, а близо 30 други са ранени, след като склад с конфискувани експлозиви се взриви в полицейски участък в Сринагар, главния град на Кашмир, администриран от Индия, съобщи "Ал Джазира". Запасите са експлодирали късно в петък вечерта в полицейски участък в района на Наугам, южно от Сринагар. Неназован източник заяви пред агенция Ройтерс, че се извършват идентификационни действия, тъй като някои тела „са напълно изгорени“.

„Интензитетът на експлозията беше такъв, че някои части от тела бяха извадени от близки къщи, на около 100-200 метра от полицейското управление“, каза източникът. Повечето от загиналите са полицаи и служители на криминалистични екипи, които са изследвали експлозивите по време на детонацията, съобщиха неназовани източници пред индийската телевизия NDTV. ОЩЕ: Пакистанският премиер: Спечелихме войната с Индия, всички спорни въпроси ще бъдат решени

Броят на жертвите може да се увеличи

Двама служители от администрацията на Сринагар също загинаха при експлозията. Според медиите, тъй като петима души все още са в критично състояние, броят на жертвите може да продължи да расте.

Не е терористична атака

„Не е терористична атака. Полицията казва, че това е много злощастен инцидент“, каза старши изпълнителният редактор на NDTV Адитя Радж Каул в публикация в социалните мрежи. „Експлозията е станала, докато екип от криминалисти и полицията са проверявали взривните материали, съхранявани в полицейския участък“, каза той. ОЩЕ: Нова война: Индия удари Пакистан и Кашмир (ВИДЕА)