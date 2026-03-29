Войната на Тръмп с Иран тласка Индия пак в обятията на Русия

Индия и Русия задълбочават енергийното си сътрудничество на фона на войната на САЩ и Израел в Иран. Двете страни са се споразумели да подготвят възобновяването на преките продажби на втечнен природен газ от Москва за първи път от началото на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна, съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници. „Устна договореност“ за преговори по сделката е била постигната по време на среща на 19 март в Ню Делхи между руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин и индийския министър на петрола и газа Хардип Сингх Пури, гласи информацията.

Двамата официални представители също така са се споразумели да увеличат още повече продажбите на суров петрол за Индия, които биха могли да се удвоят спрямо нивата от януари до поне 40% от общия внос на южноазиатската страна за около месец.

Reuters подчертава, че Индия се е превърнала в основен купувач на руски суров петрол, чиято цена е значително намалена след нахлуването в Украйна – въпрос, който е предмет на спорове с администрацията на Доналд Тръмп и заради който САЩ наложиха допълнителни мита на Ню Делхи.

Третият по големина вносител и потребител на петрол в света е закупил суров нефт от Москва на стойност близо 44 милиарда долара само през миналата година, като е изиграл жизненоважна роля в подкрепата на военната икономика на Кремъл.

Снимка: индийският премиер Нарендра Моди и руският диктатор Владимир Путин, Getty Images

Петролният пазар: облекчението от санкциите за руския петрол е добре дошло за Индия

Миналата седмица, по данни на Argus Media, цената на основния руски сорт петрол „Уралс“ на западното крайбрежие на Индия достигна 121,65 долара за барел. Това е най-високото ниво, откакто изданието започна да проследява такива данни в края на февруари 2023 г.

Преди това, поради наложените санкции, Индия значително беше намалила покупките си на руски продукти. Въпреки това, на фона на кризата в Близкия изток, САЩ дадоха зелена светлина за продажбата на част от петрола с руски произход, ако той е натоварен на танкери до 12 март 2026 г. (лицензът важи 1 месец). Това значително повиши търсенето.

Водещи индийски компании, сред които Indian Oil и Reliance Industries, вече са закупили десетки милиони барели руски петрол, който се доставя по море.

Според анализатори това помага за попълването на хазната на Русия, следователно се подсилва и бюджетът на Путин за още война в Украйна. Дори цената на петрола, който все още не е транспортиран, се е повишила. Според Argus Media средната цена на суровия петрол „Уралс“ в западните пристанища на Русия в петък, 27 март, е 89,58 долара за барел – най-високата от края на юли 2022 г.

