Откриха телата на петима туристи, изчезнали по време на гмуркане на Малдивите

14 май 2026, 21:47 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Петима италиански туристи, изчезнали по време на гмуркане на Малдивите, са били намерени мъртви, съобщиха местните медии днес, предаде АНСА, цитирана от БТА. Инцидентът е станал в атола Вааву, съобщават няколко местни медии. Италианското външно министерство съобщи, че следи случая и че все още проучва обстоятелствата около инцидента. 

„Вследствие на инцидент, станал по време на гмуркане, петима италианци загинаха в атола Вааву, на Малдивите“, потвърди външното министерство в изявление. „Гмуркачите явно са загинали, докато са се опитвали да изследват пещери на дълбочина 50 метра. Малдивските власти все още разследват инцидента“, допълва ведомството.

„Външното министерство и италианското посолство в Коломбо следят случая с най-голямо внимание от момента на първоначалния сигнал; консулската служба се свързва с близките на жертвите, за да им окаже необходимото консулско съдействие.“, се казва още в изявлението.

Елин Димитров Редактор
