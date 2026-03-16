Заради войната в Иран без газ останаха индийските крематориуми

16 март 2026, 13:08 часа 209 прочитания 0 коментара
В Индия властите съобщиха, че част от крематориумите са останали без газ и са спрели газовите си пещи заради нарушени доставки на LPG (втечнен газ) вследствие на войната в Иран и неговите удари срещу страни от Персийския залив, както и блокирането на Ормузкия проток. 

В някои индийски градове газовите крематориуми са временно затворени или работят ограничено.

Например в град Пуна (един от най-големите в Индия), общината временно затваря газовите крематориуми. Градът има около 27 крематориума, от които 18 използват LPG. Заради недостига на газ се преминава към електрически кремации и традиционни кремации с дърва, които обаче са по-скъпи и по-замърсяващи.

Други засегнати градове са Виджаявада – крематориумите намаляват работа заради липса на газ, Кожикоде (Керала) – газовите крематориуми отказват заявки; Бхубанешвар – газовият крематориум спира работа засега за около седмица.

Индийското правителство е наредило наличният газ да се насочва приоритетно към домакинствата, което намалява доставките за други обществени и бизнес услуги. 

Елена Страхилова Отговорен редактор
