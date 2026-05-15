България се класира за финала на "Евровизия"! (ВИДЕО)

DARA успя! Класира България на финала на "Евровизия" и в събота страната ни ще мери сили с най-добрите изпълнения в тазгодишното издание на конкурса.

"Bangaranga" впечатли жури и публика достатъчно, за да си извоюва място сред 10-те най-добри песни, които ще се присъединят към 10-те финалисти и от първия полуфинал.

DARA излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори. Хореографията, която изпълниха, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Nemo.

Освен България, тази вечер на сцената на "Евровизия" се качиха още Азербейджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия.

10-те финалисти от втория полуфинал са:

България

Украйна

Норвегия

Австралия

Румъния

Малта

Кипър

Албания

Дания

Чехия

На финала ще участват и класиралите се от първия полуфинал - Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Там ще видим и класиращите се директно Франция, Италия, Великабритания, Германия и домакинът Австрия.

Какво стои зад "Bangaranga"

"Bangaranga е поп песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайския жаргон и означава врява, суматоха, един красив безпорядък. Тя притежава онази сурова, фонетична сила, която заобикаля превода – усещаш я, преди да я разбереш. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена, Лондон или където и да е, и да те удари физически, преди да те докосне интелектуално", заяви по-рано DARA в интервю за британския вестник "Индипендънт".

Тя сподели, че песента е вдъхновена от кукерския ритуал, при който мъже, облечени в необикновени костюми, носят звънци, кожи и животински маски, обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи.

Фаворит на публиката в залата

Вчера DARA проведе генералната си репетиция за "Евровизия" - тази за представителите на медиите и журито. Тя е много важна, защото възоснова на нея журито дава своите оценки за всеки изпълнител. "Bangaranga" предизвика истински фурор в залата, като през цялото време публиката аплодираше динамичната хореография на DARA.

Тези изключително добри впечатления се потвърдиха и от резултатите от анкетата, проведена сред публиката в залата. Според тях България заема първо място със 17% от гласовете! Австралия е втора с 16%, а Дания е трета с 12%.

Големият финал е в събота, 16 май, от 22:00 часа по БНТ.