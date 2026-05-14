"Фатах" се събра на конгрес за първи път от 10 години

Палестинският президент Махмуд Абас обеща реформи и избори при откриването на конгреса на своята партия „Фатах“, която за първи път от десет години трябва да избере нов централен комитет, предаде Франс прес. „Подготвяме се да организираме парламентарни и президентски избори“, увери Махмуд Абас, без да посочва точни дати. Абас е на 90 години и е на поста повече от 20 години, припомня Франс прес. Президентът също така се ангажира „да продължи прилагането на всички обещани реформи“.

Партията „Фатах“, чийто общ конгрес се провежда в Рамала на окупирания Западен бряг, е изправена пред огромни предизвикателства след опустошителната война в ивицата Газа, разширяването на селищата на израелски заселници на Западния бряг и ерозията на своята легитимност, според анализатори.

„Фактът, че провеждаме нашия конгрес днес на нашата родна земя, потвърждава решимостта ни да продължим по пътя на демокрацията и да отворим пътя за младите хора и жените“, добави Абас. Новият централен комитет на „Фатах“ се очаква да играе решаваща роля в ерата след Абас.

Исторически „Фатах“ е основният компонент на Организацията за освобождение на Палестина, която обединява повечето палестински фракции с изключение на ислямистките групировки „Хамас“ и „Ислямски джихад“. Но през последните десетилетия популярността и влиянието на „Фатах“ намаляха заради вътрешни разделения, съперничеството с „Хамас“ и нарастващото обществено разочарование от застоя в израелско-палестинския мирен процес.

Партията е изправена пред „най-сериозните предизвикателства в (своята) борба“, заяви Джибрил Раджуб, генерален секретар на централния комитет на „Фатах“. Той изрази надежда, че конгресът ще допринесе за „гарантирането и защитата на създаването на палестинска държава на международната сцена и за запазването на ООП като единствен законен представител на палестинския народ“.

Правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху не приема идеята за появата на суверенна и напълно независима палестинска държава на Западния бряг и в ивицата Газа. На практика то работи за това решението с две държави на израело-палестинския конфликт да стане невъзможно, като разпорежда разширяване на селищата на Западния бряг, които се смятат за незаконни според международното право, отбелязва агенцията.

Испанският премиер Педро Санчес – един от най-големите критици в Европа на правителството на Нетаняху - говори пред конгреса на „Фатах“ чрез предварително записано видео, използвайки случая да подкрепи „решението с две държави“ от името на Социалистическия интернационал.

Конгресът трябва да продължи три дни и в него участват около 2580 делегати, като повечето от тях са Рамала, но няколкостотин други ще участват от Газа, Кайро и Бейрут. Те трябва да изберат 18 представители в централния комитет и 80 в революционния съвет — парламента на партията.

Въпреки многократните изявления на движението за единство, ключови фигури ще отсъстват, сред които Насър ал Кидуа, бивш министър на външните работи, който бойкотира срещата. „Този конгрес е нелегитимен, а ръководството на партията, което е узурпирало властта, също е нелегитимно. Времето му изтече“, заяви той. Ал Кидуа е и племенник на Ясер Арафат (1929–2004), предшественик на Абас и съосновател на „Фатах“.

Сред важните фигури, желаещи да наследят Махмуд Абас, са Джибрил Раджуб и вицепрезидентът на Палестинската автономия Хюсеин аш Шейх. Най-големият син на президента Абас - Ясер Абас, също е кандидат за място в централния комитет. ьБенямин Нетаняху многократно е заявявал, че Палестинската автономия и „Фатах“ няма да имат никаква роля в управлението на Газа след края на войната.

Ислямисткото движение „Хамас“, което спечели палестинските парламентарни избори през 2006 г., пое властта в Газа през 2007 г., след като изтласка „Фатах“ след месеци на политическа безизходица относно подялбата на властта.