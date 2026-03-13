САЩ издадоха лиценз, разрешаващ продажбата на руски петрол

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде генерален лиценз, разрешаващ продажбата на суров петрол и петролни продукти от Руската федерация, предаде БТА. OFAC издаде Генерален лиценз 134, "разрешаващ доставката и продажбата на суров петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на плавателни съдове към 12 март 2026 г.", според уебсайта на агенцията и "Интерфакс". Още: Тръмп: Правим много пари с вдигането на цените на петрола, но по-важно ми е да спра една зла империя

Какво ще се случи със суровия петрол?

Снимка: iStock

Още: Държавите от ЕС решават дали да освободят количества от петролните си запаси

OFAC уточнява, че "всички транзакции необходими за продажбата, доставката или разтоварването на суров петрол или петролни продукти с руски произход, натоварени на който и да е плавателен съд", са разрешени.

Главният лиценз също така забранява "всякакви транзакции или дейности, свързани с Иран, правителството на Иран или стоки и услуги с ирански произход".

Разрешението е валидно до 11 април 2026 г.

Още: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран