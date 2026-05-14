"Хизбула" заяви, че е използвала дрон, за да атакува израелски войници в северната част на Израел, близо до границата с Ливан, предаде Франс прес. Съобщението идва в момент, в който израелски и ливански представители подновиха преговорите си във Вашингтон, само дни преди изтичането на прекратяването на огъня.

Още: Израел обвини "Хизбула" в нарушения на примирието

В изявление проиранското движение посочва, че е „взело на прицел с дрон струпване на войници от вражеската израелска армия на обекта Рош Ханикра“.

Израелската армия по-рано през деня съобщи, че атака с дрон на „Хизбула“ е ранила няколко цивилни в северната част на Израел. Пострадалите са били евакуирани в болница. Официалната ливанска агенция ННА съобщава за израелски въздушни удари в южната и източната част на Ливан.

Още: Докато спасяват ранени: "Хизбула" атакува израелски войници с дрон. Без пари за британци, документиращи потенциални израелски военни престъпления

Въпреки примирието във войната между Израел и “Хизбула“, в сила от 17 април, израелски удари са убили над 400 души в Ливан, според данни на Франс прес, базирани на информация от министерството на здравеопазването на Ливан.