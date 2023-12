Войната в Близкия изток: Ситуацията в южната част на Газа е критична (ВИДЕО)

„Ще действаме с максимална сила срещу терористите и инфраструктурата на Хамас, като същевременно ще сведем до минимум щетите за цивилните“, заяви Даниел Хагари, говорител на израелските отбранителни сили.

В потвърждение на това, днес стана ясно, че над 200 цели в Газа са били поразени от израелските военновъздушни сили само за ден. Операцията бе подновена след пропадането на примирието с Хамас. Разрушена е и инфраструктура, ползвана от Хамас и разположена в училище, открити са две тунелни шахти. Самолет на ВВС е ударил превозни средства, пренасящи ракети, минохвъргачни снаряди и оръжия. Израелският флот е поразил и военноморските наблюдателни пунктове на Хамас и терористичната инфраструктура в пристанището на Газа, се казва в съобщение на ЦАХАЛ. За тежки бомбардировки се съобщава и тази вечер, които са започнали веднага с падането на нощта. Ивицата Газа е в пълно информационно затъмнение, тъй като всички телекомуникации отново са прекъснати.

BREAKING: Israel is carpet bombing Gaza right now, in a total blackout as all telecommunications have been cut off again.



Israeli warplanes are heavily bombing a defenseless population of mostly children and Western leaders are cheering it on! pic.twitter.com/WWHCgRSfx9