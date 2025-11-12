Всички 20 турски войници на борда са загинали в катастрофата с C-130 "Херкулес" (ВИДЕО)

Всички 20 военнослужещи на борда на турския военен товарен самолет, който се разби в Грузия, са загинали, обяви в сряда (12 ноември) министърът на отбраната на югоизточната ни съседка. Военните са били на борда на C-130 "Херкулес", който е излетял от Азербайджан и се е отправил към Турция, но е катастрофирал край азербайджанско-грузинската граница. "Нашите героични съратници загинаха на 11 ноември 2025 г.", потвърди министърът на отбраната Ясар Гюлер в X.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев изрази съболезнования на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

Още: Турски военен самолет се разби между Азербайджан и Грузия (ВИДЕО)

Какво е причинило катастрофата?

Службата за контрол на въздушното движение на Грузия съобщи, че самолетът е изчезнал от радара малко след влизането си в нейното въздушно пространство.

Причината за катастрофата все още не е известна и се води разследване. Разследващ екип от Турция пристигна на мястото рано в сряда и инспектира останките от самолета в сътрудничество с грузинските власти, съобщи Министерството на националната отбрана в Анкара.

Останките от самолета са разпръснати на няколко места, според репортаж на турската частна телевизия NTV.

More visuals of the disintegrated debris of Turkish Air Force Hercules C130 (68-01609) falling from the sky.#aircraft #accident https://t.co/p7cDrP7gQW pic.twitter.com/kpGnb485ut — FL360aero (@fl360aero) November 11, 2025

Още: Гърция търси помощ от САЩ за баланс в Егейско море

Турция моли да не се публикуват кадри от катастрофата

Самолетът C-130 е произведен от американската компания Lockheed Martin и се използва от много въздушни сили по света за превоз на персонал и оборудване.

Във вторник в азербайджанските медии се появиха кадри, на които се вижда как самолетът се върти настрани, докато пада, и се разбива в земята, оставяйки след себе си голям облак черен дим. Имаше и кадри, на които според медии се виждат горящи останки от самолета на мястото на катастрофата.

Турската армия помоли медиите да не публикуват кадри от катастрофата, позовавайки се на съображения за сигурност и неприкосновеност на личния живот на жертвите, съобщи Deutsche Welle.

Още: САЩ спряха най-известния си военен товарен самолет от полети