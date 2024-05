Започна посещението на Си Дзинпин в Унгария (ВИДЕА)

Унгария е важен търговски партньор на Китай, за разлика от други страни от Европейския съюз, които искат да намалят икономическата си зависимост от Пекин, съобщи Reuters.

Още: Хиляди посрещнаха Си в Белград. Вучич: Такава любов няма да видите другаде (ВИДЕА)

People wave national flags to welcome Xi Jinping in Budapest

Chinese President Xi Jinping arrived in Hungarian capital Budapest on Wednesday for a state visit. On the way from the airport to his hotel, people warmly welcomed him by waving Chinese and Hungarian national flags.… pic.twitter.com/IrcsbSKDmA