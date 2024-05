В Грузия става страшно: Путинистки методи за разправа с инакомислещите (ВИДЕО)

Бузиашвили е категорична – управляващата в Грузия партия "Грузинска мечта" вече прилага репресии срещу инакомислещите: активисти, представители на неправителствени организации, журналисти, както и техните семейства. "Грузинска мечта" вече обяви създаване на база данни с имена на хора, които ще бъдат под ударите на все още неприетия закон за чуждестранните агенти в страната. Очаква се на 17 май да мине последното, трето четене на законопроекта. Дори не чакат това да стане, за да изкарат черния списък, подчертава Бузиашвили.

Тормоз и нападения

Активистката посочва, че има множество сигнали за телефонен тормоз срещу активисти и неправителствени организации. Схемата е следната – обаждане по телефона от номер от чужбина и отправяне на заплахи. Координирано и за кратко време – това се случи, подчертава Бузиашвили. И посочва, че снощи е станало известно за атаки, завършили с побой, срещу университетски професор, организатор на протести срещу законопроекта за чуждестранните агенти и политик:

It was right after I finished tweeting this post that Tbilisi was shaken by news of Titushky attacking at least 4 ppl simultaneously in different locations: uni professor, protest organizer, politician. Now, the regime is targeting dissenters at the entrances of their homes. 7/7 pic.twitter.com/txoC8RhDRU — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) May 8, 2024

Тя дава и пример с популярна от Майдана в Украйна тактика на властимащите, за да оправдаят извършване на арести. Тактиката се нарича "Титушки" - прокатори предизвикват насилие и следват арести на провокираните:

Another tactic from the Kremlin playbook that the Georgian govt has adopted to disperse protests is usage of Titushky. The term was coined during Ukraine's Euromaidan to describe a group of unidentified provocateurs who incite violence to facilitate the arrest of protesters. pic.twitter.com/jrLfCEndVL — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) May 2, 2024

Източник: Eto Buziashvili