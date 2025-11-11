Любопитно:

Заради Тайван: Китайски дипломат заплаши да обезглави новия премиер на Япония

11 ноември 2025, 17:13 часа 160 прочитания 0 коментара
Заради Тайван: Китайски дипломат заплаши да обезглави новия премиер на Япония

Япония и Китай влязоха в словесна битка, след като новият японски премиер Санае Такаичи заяви, че китайска атака срещу Тайван би могла да представлява „заплаха за оцеляването“ на нейната собствена страна, а това, от своя страна, би наложило употребата на сила. 64-годишната Такаичи от Либерално-демократическата партия, която миналия месец беше избрана за първата жена министър-председател на Япония, заяви в петък, че използването на сила от страна на Пекин около Тайван би се квалифицирало като „екзистенциална заплаха“.

Китайски дипломат: "Да отсечем тази мръсна шия"

Нейният коментар предизвика остри критики от Китай през уикенда. "Нямаме друг избор, освен да отсечем без колебание тази мръсна шия, която се е нахвърлила върху нас. Готови ли сте?" - този заплашителен коментар пусна в профила си в X китайският генерален консул в Осака Сюе Дзян. По-късно той изтри публикацията си.

Още: Китай, изглежда, се готви за нещо голямо: CNN освети исторически темп на производство на ракети (ВИДЕО)

Сюе също е критикувал предишни изказвания на японските държавници, включително на бившия премиер Шинзо Абе и на законодатели, че „спешната ситуация в Тайван е спешна ситуация за Япония“. Той нарича коментарите „явна намеса във вътрешните работи на Китай и нарушение на суверенитета“, които изискват оттегляне и извинение.

Снимка: Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В понеделник, 10 ноември, главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара заяви, че Токио е изпратил протест пред Пекин по повод съобщението на Сюе в X. "Макар че намерението (на Сюе Дзян) не е напълно ясно, трябва да кажем, че коментарът... беше изключително неподходящ“, каза Кихара.

Японското външно министерство е е поискало съобщението да бъде изтрито. Кихара призова Китай да даде обяснение.

Още: Ново партньорство: Япония и САЩ ще си сътрудничат в добива на редкоземни метали

Санае Такаичи разгневи Китай и заради среща с представител на Тайван

Спорът подсказва, че отношенията между Япония и Китай може да не бъдат гладки под ръководството на Такаичи, въпреки че срещата с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея по време на събитието на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество изглеждаше сърдечна.

Новият лидер в Токио обаче се срещна ден по-късно и с представителя на Тайван, което разгневи Китай.

Реакцията на Китай: Япония говорела опасно за Тайван

В Пекин говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян заяви, че публикацията на Сюе е лична и „е насочена към погрешните и опасни изказвания, които се опитват да отделят Тайван от територията на Китай и да подкрепят военна интервенция в Тайванския пролив“. Той обвини някои японски политици и медии, че раздухвали въпроса, за да объркат общественото мнение и да отвлекат вниманието.

Още: Япония ще номинира Тръмп за Нобел за мир, но зад усмивките се крие натиск (СНИМКИ)

Пекин е подал „тържествени оплаквания и протести“ към Токио във връзка с изказванията на Такаичи, допълни Лин. "Япония ли се опитва да оспори основните интереси на Китай и да попречи на великата кауза за обединението на Китай?“, пита той. „Къде Япония възнамерява да доведе отношенията между Китай и Япония?“.

Снимка: Getty Images

Китай счита Тайван за част от своята територия и не се е отказал от използването на сила, за да постави самоуправляващия се демократичен остров под свой контрол. Китай се стреми към "обединение" с Тайван, според официалната реторика на комунистическата власт, макар да демонстрира военна сила в морето около острова от дълго време насам.

Още: "Те не биха желали да направят това": Тръмп с коментар за евентуално нападение на Китай над Тайван (ВИДЕО)

Всъщност дипломатическият спор започна в петък, когато Такаичи беше попитана в парламента за сценарии, които биха представлявали заплаха за Япония. Ултраконсервативният премиер посочи примери за китайска морска блокада на Тайван и всякакви военни действия, които да попречат на евентуалното пристигане на американски сили. „Ако това включва използването на военни кораби и военни действия, то със сигурност може да се превърне в ситуация, заплашваща оцеляването“, в която Япония може да използва сила за отбрана, каза тя.

Отговорът ѝ беше възприет като отклонение от изказванията на предшествениците ѝ и предизвика полемика, която я накара по-късно да оттегли думите си и да заяви, че изказването ѝ е в рамките на предишната официална линия, пише Politico.

Още: Желязков поздрави първата жена премиер на Япония

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Япония Тайван Китай война Тайван Санае Такаичи
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес