Заради Тайван: Китайски дипломат заплаши да обезглави новия премиер на Япония

Япония и Китай влязоха в словесна битка, след като новият японски премиер Санае Такаичи заяви, че китайска атака срещу Тайван би могла да представлява „заплаха за оцеляването“ на нейната собствена страна, а това, от своя страна, би наложило употребата на сила. 64-годишната Такаичи от Либерално-демократическата партия, която миналия месец беше избрана за първата жена министър-председател на Япония, заяви в петък, че използването на сила от страна на Пекин около Тайван би се квалифицирало като „екзистенциална заплаха“.

Китайски дипломат: "Да отсечем тази мръсна шия"

Нейният коментар предизвика остри критики от Китай през уикенда. "Нямаме друг избор, освен да отсечем без колебание тази мръсна шия, която се е нахвърлила върху нас. Готови ли сте?" - този заплашителен коментар пусна в профила си в X китайският генерален консул в Осака Сюе Дзян. По-късно той изтри публикацията си.

Сюе също е критикувал предишни изказвания на японските държавници, включително на бившия премиер Шинзо Абе и на законодатели, че „спешната ситуация в Тайван е спешна ситуация за Япония“. Той нарича коментарите „явна намеса във вътрешните работи на Китай и нарушение на суверенитета“, които изискват оттегляне и извинение.

Снимка: Getty Images

В понеделник, 10 ноември, главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара заяви, че Токио е изпратил протест пред Пекин по повод съобщението на Сюе в X. "Макар че намерението (на Сюе Дзян) не е напълно ясно, трябва да кажем, че коментарът... беше изключително неподходящ“, каза Кихара.

Японското външно министерство е е поискало съобщението да бъде изтрито. Кихара призова Китай да даде обяснение.

Санае Такаичи разгневи Китай и заради среща с представител на Тайван

Спорът подсказва, че отношенията между Япония и Китай може да не бъдат гладки под ръководството на Такаичи, въпреки че срещата с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея по време на събитието на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество изглеждаше сърдечна.

Новият лидер в Токио обаче се срещна ден по-късно и с представителя на Тайван, което разгневи Китай.

Реакцията на Китай: Япония говорела опасно за Тайван

В Пекин говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян заяви, че публикацията на Сюе е лична и „е насочена към погрешните и опасни изказвания, които се опитват да отделят Тайван от територията на Китай и да подкрепят военна интервенция в Тайванския пролив“. Той обвини някои японски политици и медии, че раздухвали въпроса, за да объркат общественото мнение и да отвлекат вниманието.

Пекин е подал „тържествени оплаквания и протести“ към Токио във връзка с изказванията на Такаичи, допълни Лин. "Япония ли се опитва да оспори основните интереси на Китай и да попречи на великата кауза за обединението на Китай?“, пита той. „Къде Япония възнамерява да доведе отношенията между Китай и Япония?“.

Снимка: Getty Images

Китай счита Тайван за част от своята територия и не се е отказал от използването на сила, за да постави самоуправляващия се демократичен остров под свой контрол. Китай се стреми към "обединение" с Тайван, според официалната реторика на комунистическата власт, макар да демонстрира военна сила в морето около острова от дълго време насам.

Всъщност дипломатическият спор започна в петък, когато Такаичи беше попитана в парламента за сценарии, които биха представлявали заплаха за Япония. Ултраконсервативният премиер посочи примери за китайска морска блокада на Тайван и всякакви военни действия, които да попречат на евентуалното пристигане на американски сили. „Ако това включва използването на военни кораби и военни действия, то със сигурност може да се превърне в ситуация, заплашваща оцеляването“, в която Япония може да използва сила за отбрана, каза тя.

Отговорът ѝ беше възприет като отклонение от изказванията на предшествениците ѝ и предизвика полемика, която я накара по-късно да оттегли думите си и да заяви, че изказването ѝ е в рамките на предишната официална линия, пише Politico.

