Заради вулкана на Филипините: Повишиха нивото за опасност (ВИДЕА)

Служителите, отговарящи за реакции при бедствия, повишиха нивото на опасност поради „по-голям риск от опасна вулканична дейност“ и наредиха да бъдат евакуирани жителите на селата в радиус от шест километра от кратера. Това се случи, след като по-рано в понеделник със стълб от гореща пепел и газове с височина до 3 км изригна вулканът Канлон във Филипините, предаде Асошиейтед прес.

Няма съобщения за жертви при поредното изригване в централната част на остров Негрос, но властите затвориха училищата и наложиха полицейски час, след като няколко села бяха засипани от пепел, която ограничи видимостта на шофьорите и предизвика опасения за здравето, пише БТА.

Още: Германия постави условие за зачитане на сирийските бунтовници

„Беше като гръм от оръдие“, каза по телефона за АП кметът на град Канлаон, намиращ се югоизточно от вулкана, Хосе Чубаско Карденас и добави: „Преди имаше по-слаби изригвания, това беше много силно“.

Още: Вулкан изригна във Филипините, наредиха евакуация (ВИДЕО)

До настъпването на нощта след изригването на вулкана този следобед около 100 души са намерили подслон във временни центрове за настаняване в Канлаон, каза Карденас. Броят на евакуираните хора може да надхвърли 2000 души поради вероятността да има ново изригване, добави той.

Huge volcano eruption today at Mount Kanlaon in Negros Island Region, Philippines.



Philippine authorities later warned that there were indications that Mount Kanlaon could erupt further in the coming days. pic.twitter.com/yvZyTA8r6K