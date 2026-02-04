Заснеха уникално явление в небето на Япония (ВИДЕО)

Уникално явление бе заснето в небето над Япония. Невероятният кадър беше заснет над вулкана Фуджи, когато ярък метеор освети небето и се скри зад планината. Вулканът Фуджи се намира на остров Хоншу и е най-високата точка на Японските острови – 3776 м. Вулканичната дейност е затихнала (последно изригване-около 1707 г.), когато вулканичната пепел стигнала до Токио, отдалечен на 100 км.

Сняг

През 2024 г. планината за първи път от 130 години насам остана без сняг. Върховете на най-високата планина в Япония обикновено се покриват със сняг в началото на октомври, но поради необичайно топлото време през 2024 година не е отчетен нито един снеговалеж. По-късно през ноември Фуджи вече беше покрит със снежна покривка. През 2023 г. за първи път сняг е бил забелязан на върха на 5 октомври.

Забележителност

Вулканът Фуджи е не само чудо на природата, но и свещено място. Будистите го почитат като врата към отвъдния свят. Кратерът на вулкана е известен с името Найин (Светилището). Фуджисан заема важно място и в древната японска религия шинтоизъм, чиито последователи вярват, че скалите, дърветата и всички природни форми се обитават от богове и духове.

